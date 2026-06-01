Zajęcie rachunku bankowego w egzekucji podatkowej – jak się bronić

Zajęcie rachunku bankowego jest jednym z najczęściej stosowanych środków egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, stosowanym w przypadku zaległości podatkowych. Z perspektywy praktycznej jest to również środek najbardziej dotkliwy, ponieważ może prowadzić do niemal natychmiastowego ograniczenia płynności finansowej przedsiębiorstwa i dezorganizacji bieżącej działalności operacyjnej.

W sprawach podatkowych funkcję organu egzekucyjnego pełni co do zasady naczelnik urzędu skarbowego, co w praktyce oznacza, że często ten sam organ jest zarówno wierzycielem, jak i prowadzi egzekucję. Taki model usprawnia działania i pozwala organowi na szybkie podejmowanie czynności egzekucyjnych.