Egzekucja podatkowa – jak działa i kiedy fiskus może po nią sięgnąć

Spory podatkowe, obejmujące lata kontroli i postępowań podatkowych, tylko pozornie kończą się dla podatnika wydaniem decyzji. W praktyce ostateczne zakończenie postępowania podatkowego może dla podatnika oznaczać początek zupełnie nowego sporu. Jest to faza wykonania zobowiązania. Nie oznacza ona przy tym, że w toku tego postępowania podatnikowi nie przysługują żadne uprawnienia, a samo postępowanie sprowadza się do ściągnięcia należności. Podobnie jak w fazie merytorycznej, ustawa o egzekucji w administracji przewiduje wiele środków prawnych nie tylko po stronie organu, ale też po stronie podatnika, mających gwarantować prawidłową realizację obowiązku podatkowego.