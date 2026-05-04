Podatnik może walczyć o oprocentowanie nadpłaty

Spory dotyczące oprocentowania nadpłaty podatku od lat stanowią istotny problem praktyki stosowania prawa. Dotyczy to sytuacji, w których państwo, uznając rację podatnika, zwraca mu kwotę nienależnie nadpłaconego podatku, ale odmawia jej oprocentowania, nawet w sytuacjach, w których to nadpłata powstała wskutek błędów popełnionych przez urzędników skarbówki.

U podstaw tej praktyki leży stosowanie przez organy nadmiernie zawężającej, literalnej wykładni przepisów ordynacji podatkowej w zakresie określenia przypadków, od których oprocentowanie jest należne. W efekcie prowadzi to do ograniczania praw podatnika i pozwala organom unikać odpowiedzialności za skutki błędnych rozstrzygnięć.