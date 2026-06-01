Julita Karaś-Gasparska: Urządzenie przemysłowe niejedno ma imię

Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polskiej przychodów m.in. z należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, wynosi 20 proc. przychodów. Jest to podatek u źródła (WHT) – jeden z tych obszarów prawa podatkowego, który budzi duże wątpliwości podatników, a przez to generuje ich spory z fiskusem. A źródłem tych problemów jest brak w przepisach nie tylko definicji pojęcia „urządzenie przemysłowe”, ale nawet (choćby otwartego) katalogu takich urządzeń. To sprawia, że organy podatkowe traktują pojęcie „urządzenie przemysłowe” bardzo szeroko, zaliczając do tej kategorii m.in. samochody, serwery, routery, generatory prądu, kontenery budowlane i biurowe, rusztowania czy terminale płatnicze.