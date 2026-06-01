Zapłata za niewykonanie dzieła podlega VAT

Przewidziane kodeksem cywilnym wynagrodzenie w sytuacji niewykonania dzieła wskutek braku współdziałania zamawiającego jest zapłatą za usługę i podlega opodatkowaniu VAT.

Publikacja: 01.06.2026 04:40

Dominik Szymański

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2026 r. (0111-KDIB3-1. 4012.130.2026.3.ICZ).

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka wykonująca prace projektowe na podstawie umowy o dzieło, w której niezbędne było współdziałanie zamawiającego. W trakcie świadczenia usługi zamawiający poinformował spółkę o tym, że nie będzie kontynuował projektu budowy w założonym kształcie. Zapewnił przy tym, że zrealizowane prace zostaną właściwie zinwentaryzowane i rozliczone. Wnioskodawca, zgodnie z art. 640 kodeksu cywilnego, wyznaczył zamawiającemu termin do podjęcia współdziałania, z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. Gdy termin upłynął, wnioskodawca odstąpił od umowy. Jednocześnie wnioskodawca chciał skorzystać z uprawnienia określonego art. 639 kodeksu cywilnego, w myśl którego zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego (zamawiający może jednak odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła).

