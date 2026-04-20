Prawo do odliczenia VAT nie zależy od daty otrzymania faktury

Sąd UE w wyroku z 11 lutego 2026 r. w sprawie T-689/24 rozstrzygnął kluczowy spór o odliczenie VAT w Polsce, gdy faktura przychodzi po transakcji, ale przed upływem terminu na złożenie deklaracji. Orzeczenie podkreśla prymat zasady neutralności VAT nad rygorystycznymi wymogami formalnymi. Sprawa trafiła jednak do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-167/26 RX) i do czasu rozstrzygnięcia skuteczność tego wyroku pozostaje w zawieszeniu.

Orzeczenie zostało wydane przez Sąd UE, a nie Trybunał Sprawiedliwości UE, co stanowi konsekwencję reformy systemu sądownictwa unijnego polegającej na przekazaniu części spraw prejudycjalnych do właściwości Sądu UE w celu odciążenia Trybunału oraz usprawnienia i przyspieszenia ich rozpoznawania.