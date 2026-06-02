Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zawiera łącznie kilkadziesiąt zmian.
W komunikacie KPRM wskazano, że przewidziane w projekcie uproszczenia ograniczą część obowiązków administracyjnych spoczywających na płatnikach VAT. Ma to ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej oraz doprecyzować przepisy, które budzą wątpliwości. Zmiany przewidują również działania wzmacniające bezpieczeństwo systemu podatkowego, a także dostosowują polskie prawo do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, zawiera łącznie kilkadziesiąt zmian. Przewiduje m.in. wprowadzenie możliwości sprawdzenia w wykazie podatników VAT statusu podatnika 5 lat wstecz. Zmiana ta umożliwi przedsiębiorcom sprawdzanie statusu podatnika na wybrany dzień, a nie wyłącznie na dzień sprawdzenia podmiotu w wykazie, jak to jest obecnie.
Planowane jest także wprowadzenie instytucji tzw. składu VAT, która ma stanowić uproszczenie rozliczenia podatku od towarów i usług dla podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.
Proponowana zmiana ma także doprecyzować przepisy w zakresie miejsca dostawy energii elektrycznej. Takie same zasady opodatkowania VAT energii elektrycznej będą stosowane w odniesieniu do energii dostarczanej za pośrednictwem systemu elektroenergetycznego, jak i poza tym systemem. Obecnie w zależności od tego, czy prąd jest dostarczany za pośrednictwem systemu, czy poza nim, inne jest miejsce dostawy energii.
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Projekt zakłada także rozszerzenie zakresu stosowania odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy o transakcje w przypadku, gdy podatnik wiedział, że faktura dokumentująca czynność, za którą należność została zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, została wystawiona przez podmiot nieistniejący; stwierdza czynności, które nie zostały dokonane; podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością.
Zakres stosowania odpowiedzialności solidarnej ma być też rozszerzony na niektóre usługi niematerialne (np. doradcze, zarządcze, rachunkowo-księgowe, reklamowe czy badawcze). Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem odpowiedzialnością solidarną zostaną objęte niektóre usługi o wartości poniżej 15 tys. zł. Chodzi o usługi wymienione w załączniku nr 15, w tym np. roboty szklarskie, malarskie czy instalacyjne.
Resort finansów proponuje również likwidację obowiązku zapłaty VAT w ciągu 14 dni od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu oraz likwidację obowiązku wykazywania w JPK_VAT podstawy opodatkowania z tytułu nabycia od podatników niemających siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, towarów i usług, które są zwolnione od podatku.
W projekcie mowa jest także o wprowadzeniu przepisów, umożliwiających dokonanie tzw. e-odprawy.
„Zmiana ma na celu umożliwienie samodzielnego i dobrowolnego zadeklarowania przez podróżnego wywozu towarów ujętych na dokumencie elektronicznym TAX FREE z wykorzystaniem udostępnionych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) narzędzi informatycznych” – wskazano w uzasadnieniu.
Projektowana ustawa ma wejść w życie co do zasady od 1 lipca 2026 r., choć niektóre przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 r., zaś zapisy dotyczące e-odprawy będą obowiązywać od 1 stycznia 2028 r.
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