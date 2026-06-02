W komunikacie KPRM wskazano, że przewidziane w projekcie uproszczenia ograniczą część obowiązków administracyjnych spoczywających na płatnikach VAT. Ma to ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej oraz doprecyzować przepisy, które budzą wątpliwości. Zmiany przewidują również działania wzmacniające bezpieczeństwo systemu podatkowego, a także dostosowują polskie prawo do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

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Będzie można sprawdzić status podatnika VAT do 5 lat wstecz

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, zawiera łącznie kilkadziesiąt zmian. Przewiduje m.in. wprowadzenie możliwości sprawdzenia w wykazie podatników VAT statusu podatnika 5 lat wstecz. Zmiana ta umożliwi przedsiębiorcom sprawdzanie statusu podatnika na wybrany dzień, a nie wyłącznie na dzień sprawdzenia podmiotu w wykazie, jak to jest obecnie.

Planowane jest także wprowadzenie instytucji tzw. składu VAT, która ma stanowić uproszczenie rozliczenia podatku od towarów i usług dla podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.

Proponowana zmiana ma także doprecyzować przepisy w zakresie miejsca dostawy energii elektrycznej. Takie same zasady opodatkowania VAT energii elektrycznej będą stosowane w odniesieniu do energii dostarczanej za pośrednictwem systemu elektroenergetycznego, jak i poza tym systemem. Obecnie w zależności od tego, czy prąd jest dostarczany za pośrednictwem systemu, czy poza nim, inne jest miejsce dostawy energii.

Zakres odpowiedzialności solidarnej ma zostać rozszerzony

Projekt zakłada także rozszerzenie zakresu stosowania odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy o transakcje w przypadku, gdy podatnik wiedział, że faktura dokumentująca czynność, za którą należność została zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, została wystawiona przez podmiot nieistniejący; stwierdza czynności, które nie zostały dokonane; podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością.

Zakres stosowania odpowiedzialności solidarnej ma być też rozszerzony na niektóre usługi niematerialne (np. doradcze, zarządcze, rachunkowo-księgowe, reklamowe czy badawcze). Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem odpowiedzialnością solidarną zostaną objęte niektóre usługi o wartości poniżej 15 tys. zł. Chodzi o usługi wymienione w załączniku nr 15, w tym np. roboty szklarskie, malarskie czy instalacyjne.

Resort finansów proponuje również likwidację obowiązku zapłaty VAT w ciągu 14 dni od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu oraz likwidację obowiązku wykazywania w JPK_VAT podstawy opodatkowania z tytułu nabycia od podatników niemających siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, towarów i usług, które są zwolnione od podatku.

W projekcie mowa jest także o wprowadzeniu przepisów, umożliwiających dokonanie tzw. e-odprawy.

„Zmiana ma na celu umożliwienie samodzielnego i dobrowolnego zadeklarowania przez podróżnego wywozu towarów ujętych na dokumencie elektronicznym TAX FREE z wykorzystaniem udostępnionych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) narzędzi informatycznych” – wskazano w uzasadnieniu.

Projektowana ustawa ma wejść w życie co do zasady od 1 lipca 2026 r., choć niektóre przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 r., zaś zapisy dotyczące e-odprawy będą obowiązywać od 1 stycznia 2028 r.