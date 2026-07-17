Za uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowało 420 posłów, 21 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jednocześnie Sejm odrzucił trzy propozycje poprawek.

Reklama Reklama

Zgodnie z ustawą, wprowadzona ma zostać możliwość sprawdzenia w wykazie podatników VAT statusu podatnika 5 lat wstecz. Zmiana ta umożliwi przedsiębiorcom sprawdzanie statusu podatnika na wybrany dzień, a nie wyłącznie na dzień sprawdzenia podmiotu w wykazie, jak to jest obecnie.

Nowe przepisy zakładają też wprowadzenie instytucji tzw. składu VAT, która ma stanowić uproszczenie rozliczenia podatku od towarów i usług dla podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.

Nowela ma doprecyzować też przepisy w zakresie miejsca dostawy energii elektrycznej. Takie same zasady opodatkowania VAT energii elektrycznej będą stosowane w odniesieniu do energii dostarczanej za pośrednictwem systemu elektroenergetycznego, jak i poza tym systemem. Obecnie w zależności od tego, czy prąd jest dostarczany za pośrednictwem systemu, czy poza nim, to inne jest miejsce dostawy energii.

Czytaj więcej: VAT Nadchodzą zmiany dla podatników VAT. Rząd przyjął projekt ustawy Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy, która ma ograniczyć część obowiązków spoczywających na płatnikach VAT, a tym samym ułatwić prowa... Pro

Rozszerzony zakres stosowania odpowiedzialności solidarnej

Zaproponowano ponadto rozszerzenie zakresu stosowania odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy o transakcje w przypadku, gdy podatnik wiedział, że faktura dokumentująca czynność, za którą należność została zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności była wystawiona przez podmiot nieistniejący. Chodzi też o sytuacje, kiedy na fakturze stwierdzone są czynności, które nie zostały dokonane; kwoty są niezgodne z rzeczywistością lub kiedy potwierdza czynności dokonane w warunkach nadużycia prawa.

Zakres stosowania odpowiedzialności solidarnej ma być też rozszerzony na niektóre usługi niematerialne wymienione – np. doradcze, zarządcze, rachunkowo-księgowe, reklamowe czy badawcze. W przypadku tych usług odpowiedzialność solidarna będzie miała zastosowanie, jeżeli kwota należności ogółem wynikająca z faktury przekracza 15 tys. zł lub jej równowartość w walucie obcej. Odpowiedzialność ta obejmie również transakcje poniżej 15 tys. zł tylko wtedy, gdy łączna wartość takich usług nabytych od jednego podmiotu w danym miesiącu, bez kwoty podatku, przekroczy 50 tys. zł.

Resort finansów w noweli likwiduje również obowiązek zapłaty VAT w ciągu 14 dni od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu oraz likwidację obowiązku wykazywania w JPK_VAT podstawy opodatkowania z tytułu nabycia od podatników niemających siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, towarów i usług, które są zwolnione od podatku.

W ustawie mowa jest także o wprowadzeniu przepisów umożliwiających dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informatyczne udostępnione przez KAS.

Teraz przygotowana przez Ministerstwo Finansów nowela ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników trafi do Senatu.