Za uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowało 420 posłów, 21 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jednocześnie Sejm odrzucił trzy propozycje poprawek.
Zgodnie z ustawą, wprowadzona ma zostać możliwość sprawdzenia w wykazie podatników VAT statusu podatnika 5 lat wstecz. Zmiana ta umożliwi przedsiębiorcom sprawdzanie statusu podatnika na wybrany dzień, a nie wyłącznie na dzień sprawdzenia podmiotu w wykazie, jak to jest obecnie.
Nowe przepisy zakładają też wprowadzenie instytucji tzw. składu VAT, która ma stanowić uproszczenie rozliczenia podatku od towarów i usług dla podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.
Nowela ma doprecyzować też przepisy w zakresie miejsca dostawy energii elektrycznej. Takie same zasady opodatkowania VAT energii elektrycznej będą stosowane w odniesieniu do energii dostarczanej za pośrednictwem systemu elektroenergetycznego, jak i poza tym systemem. Obecnie w zależności od tego, czy prąd jest dostarczany za pośrednictwem systemu, czy poza nim, to inne jest miejsce dostawy energii.
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Zaproponowano ponadto rozszerzenie zakresu stosowania odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy o transakcje w przypadku, gdy podatnik wiedział, że faktura dokumentująca czynność, za którą należność została zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności była wystawiona przez podmiot nieistniejący. Chodzi też o sytuacje, kiedy na fakturze stwierdzone są czynności, które nie zostały dokonane; kwoty są niezgodne z rzeczywistością lub kiedy potwierdza czynności dokonane w warunkach nadużycia prawa.
Zakres stosowania odpowiedzialności solidarnej ma być też rozszerzony na niektóre usługi niematerialne wymienione – np. doradcze, zarządcze, rachunkowo-księgowe, reklamowe czy badawcze. W przypadku tych usług odpowiedzialność solidarna będzie miała zastosowanie, jeżeli kwota należności ogółem wynikająca z faktury przekracza 15 tys. zł lub jej równowartość w walucie obcej. Odpowiedzialność ta obejmie również transakcje poniżej 15 tys. zł tylko wtedy, gdy łączna wartość takich usług nabytych od jednego podmiotu w danym miesiącu, bez kwoty podatku, przekroczy 50 tys. zł.
Resort finansów w noweli likwiduje również obowiązek zapłaty VAT w ciągu 14 dni od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu oraz likwidację obowiązku wykazywania w JPK_VAT podstawy opodatkowania z tytułu nabycia od podatników niemających siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, towarów i usług, które są zwolnione od podatku.
W ustawie mowa jest także o wprowadzeniu przepisów umożliwiających dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informatyczne udostępnione przez KAS.
Teraz przygotowana przez Ministerstwo Finansów nowela ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników trafi do Senatu.
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