Estoński CIT czy zasady ogólne – co wybrać w spółce technologicznej?

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, od momentu wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego wzbudza duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców, szczególnie właścicieli spółek technologicznych. Już na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to rozwiązanie stworzone z myślą o tej branży. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona – estoński CIT niesie ze sobą określone ryzyka, które w przypadku spółek z sektora IT mogą mieć istotne znaczenie. Zanim zatem spółka podejmie decyzję o wyborze tej formy opodatkowania, warto dokładnie przeanalizować strukturę przychodów i specyfikę prowadzonej działalności.