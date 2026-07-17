Rzeczpospolita
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Estoński CIT czy zasady ogólne – co wybrać w spółce technologicznej?

Dla spółek technologicznych estoński CIT bywa atrakcyjny, ale może też oznaczać istotne ryzyka. Kluczowe znaczenie mają m.in. ulgi podatkowe oraz sposób rozliczania przychodów z praw autorskich.

Publikacja: 17.07.2026 05:40

Estoński CIT czy zasady ogólne – co wybrać w spółce technologicznej?

Estoński CIT czy zasady ogólne – co wybrać w spółce technologicznej?

Foto: Adobe Stock

Damian Libertowski

SPIS TREŚCI

  1. Estoński CIT naturalnym wyborem dla spółek technologicznych
  2. Estoński CIT albo ulgi podatkowe
  3. Przychody z praw autorskich a utrata prawa do estońskiego CIT – krytyczne ryzyko
  4. Wykładnia literalna kontra celowościowa
  5. Szczególna pułapka dla software house'ów
  6. Skutki przekroczenia progu 50 proc.
  7. Zdaniem autora

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, od momentu wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego wzbudza duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców, szczególnie właścicieli spółek technologicznych. Już na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to rozwiązanie stworzone z myślą o tej branży. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona – estoński CIT niesie ze sobą określone ryzyka, które w przypadku spółek z sektora IT mogą mieć istotne znaczenie. Zanim zatem spółka podejmie decyzję o wyborze tej formy opodatkowania, warto dokładnie przeanalizować strukturę przychodów i specyfikę prowadzonej działalności.

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