Najemca płaci za wszystko? Granice formuły triple net

W obrocie komercyjnym przyzwyczailiśmy się do finansowego sposobu myślenia o najmie. Wypłacalny najemca, długi okres obowiązywania umowy, coroczna waloryzacja i szeroki katalog kosztów przerzuconych na użytkownika, czynią z nieruchomości przewidywalny produkt inwestycyjny. W ten sposób najem komercyjny powszechnie utożsamiany jest z zasadą triple net. Oznacza ona, że czynsz to czysty dochód wynajmującego, a koszty eksploatacji nieruchomości – podatki, ubezpieczenie, konserwacja, utrzymanie części wspólnych – obciążają najemcę. Są płatne jako odrębna opłata eksploatacyjna, niezależna od czynszu.