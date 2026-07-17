Rzeczpospolita
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Najemca płaci za wszystko? Granice formuły triple net

Swoboda kształtowania umów najmu komercyjnego jest szeroka, ale nie nieograniczona. Nawet w modelu triple net istnieją ryzyka i obowiązki, które pozostają po stronie wynajmującego.

Publikacja: 17.07.2026 05:30

Najemca płaci za wszystko? Granice formuły triple net

Najemca płaci za wszystko? Granice formuły triple net

Foto: Adobe Stock

Aleksander Grabecki

SPIS TREŚCI

  1. Najem komercyjny. Między ekonomią a prawem
  2. Najem komercyjny. Granice przerzucania ryzyka
  3. Najem komercyjny. Ryzyka, których nie można wyłączyć
  4. Najem komercyjny. Różne odcienie triple net
  5. Najem komercyjny. Sale & leaseback jako przypadek graniczny
  6. Najem komercyjny. A co gdy budynek się spali?
  7. Podsumowanie

W obrocie komercyjnym przyzwyczailiśmy się do finansowego sposobu myślenia o najmie. Wypłacalny najemca, długi okres obowiązywania umowy, coroczna waloryzacja i szeroki katalog kosztów przerzuconych na użytkownika, czynią z nieruchomości przewidywalny produkt inwestycyjny. W ten sposób najem komercyjny powszechnie utożsamiany jest z zasadą triple net. Oznacza ona, że czynsz to czysty dochód wynajmującego, a koszty eksploatacji nieruchomości – podatki, ubezpieczenie, konserwacja, utrzymanie części wspólnych – obciążają najemcę. Są płatne jako odrębna opłata eksploatacyjna, niezależna od czynszu.

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