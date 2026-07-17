Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Rozliczenie „korzyści” finansującego po wygaśnięciu umowy leasingu

Pojęcie „korzyści” w leasingu pozostaje jednym z najbardziej spornych elementów rozliczeń po wygaśnięciu umowy. Orzecznictwo i doktryna wskazują, jakie świadczenia i oszczędności pomniejszają roszczenia finansującego.

Publikacja: 17.07.2026 05:10

Rozliczenie „korzyści” finansującego po wygaśnięciu umowy leasingu

Rozliczenie „korzyści” finansującego po wygaśnięciu umowy leasingu

Foto: Adobe Stock

Marcin Sykała

SPIS TREŚCI

  1. Sąd Najwyższy: brak definicji ustawowej pojęcia „korzyści”
  2. Korzyści finansującego a rozliczenie po wygaśnięciu leasingu
  3. Zakres „korzyści” i szkody w rozliczeniu leasingu – ujęcie doktrynalne
  4. Rozumienie „korzyści” leasingodawcy w świetle orzecznictwa SN i ciężar wykazania uzyskania korzyści
  5. Sporne rozumienie „niezapłaconych rat leasingu” oraz relacja do świadczeń od osób trzecich
  6. Utrata przedmiotu leasingu zależna od finansującego
  7. Leasing – przepisy kodeksu cywilnego

Art. 7095 par. 3 Kodeksu cywilnego stanowi, że w określonym przypadku [patrz przepisy niżej] finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody. Termin „korzyści” stał się przedmiotem szerokiej analizy zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Jak wskazuje się w komentarzu do Kodeksu cywilnego (G. Sikorski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak, Gdańsk 2026, art. 70915 k.c.), ustawodawca posługuje się ogólną formułą, zgodnie z którą zobowiązania korzystającego powinny zostać pomniejszone o wszystkie korzyści, „jakie finansujący uzyskał wskutek wygaśnięcia umowy leasingu”. Obejmuje ona w praktyce wszelkie kategorie korzyści ekonomicznych, które dają się wyrazić w pieniądzu i pozostają w związku z zakończeniem stosunku leasingu.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama