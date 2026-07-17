Art. 7095 par. 3 Kodeksu cywilnego stanowi, że w określonym przypadku [patrz przepisy niżej] finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody. Termin „korzyści” stał się przedmiotem szerokiej analizy zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Jak wskazuje się w komentarzu do Kodeksu cywilnego (G. Sikorski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak, Gdańsk 2026, art. 70915 k.c.), ustawodawca posługuje się ogólną formułą, zgodnie z którą zobowiązania korzystającego powinny zostać pomniejszone o wszystkie korzyści, „jakie finansujący uzyskał wskutek wygaśnięcia umowy leasingu”. Obejmuje ona w praktyce wszelkie kategorie korzyści ekonomicznych, które dają się wyrazić w pieniądzu i pozostają w związku z zakończeniem stosunku leasingu.