Prawo do kontroli spółki z o.o. przez jej wspólnika określa art. 212 Kodeksu spółek handlowych. Realizując to prawo, wspólnik sam lub z upoważnioną przez siebie osobą (np. prawnikiem lub księgowym) może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla własnego użytku oraz żądać wyjaśnień od zarządu. W przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (albo obu tych organów łącznie) umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników. Wyłączenie to musi jednak wynikać z umowy spółki, przyjętej co do zasady przez wszystkich wspólników.

Żądanie udzielenia informacji wspólnik powinien sformułować w formie dokumentowej, aby w razie odmowy posiadał dowód korespondencji. Do kogo wspólnik powinien skierować takie żądanie i co może zrobić, gdy nie otrzyma wyjaśnień lub  dokumentów? O tym piszemy w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Wyjaśniamy ponadto m.in., jaka jest granica swobody kształtowania umowy najmu komercyjnego, jak skutecznie zastrzec karę umowną oraz jak rozliczyć „korzyści” finansującego po zakończeniu umowy leasingu.

Zapraszam do lektury.

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