Rzeczpospolita
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Jak daleko sięgają uprawnienia kontrolne radnego?

Radny może żądać okazania dokumentów od urzędników, ale tylko w zakresie związanym z wykonywaniem mandatu i z poszanowaniem przepisów o ochronie informacji.

Publikacja: 07.07.2026 05:40

Jak daleko sięgają uprawnienia kontrolne radnego?

Jak daleko sięgają uprawnienia kontrolne radnego?

Foto: Adobe Stock

Wojciech Lebel

- Radny gminy, powołując się na uprawnienia wynikające z wykonywania mandatu, żąda od wójta udostępnienia pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, rejestru umów zawartych z przedsiębiorcami wraz z kosztorysami technicznymi, a także akt toczących się postępowań administracyjnych dotyczących podatków lokalnych. Ponadto oczekuje od urzędników sporządzenia szczegółowego zestawienia wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne sołectwa za ostatnie pięć lat oraz udzielenia ustnych wyjaśnień dotyczących przeglądanych dokumentów. Czy tak sformułowane żądania mieszczą się w granicach ustawowych uprawnień radnego do uzyskiwania informacji i kontroli działalności gminy oraz czy organ wykonawczy ma obowiązek ich realizacji w pełnym zakresie?

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