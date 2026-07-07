Jak daleko sięgają uprawnienia kontrolne radnego?

- Radny gminy, powołując się na uprawnienia wynikające z wykonywania mandatu, żąda od wójta udostępnienia pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, rejestru umów zawartych z przedsiębiorcami wraz z kosztorysami technicznymi, a także akt toczących się postępowań administracyjnych dotyczących podatków lokalnych. Ponadto oczekuje od urzędników sporządzenia szczegółowego zestawienia wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne sołectwa za ostatnie pięć lat oraz udzielenia ustnych wyjaśnień dotyczących przeglądanych dokumentów. Czy tak sformułowane żądania mieszczą się w granicach ustawowych uprawnień radnego do uzyskiwania informacji i kontroli działalności gminy oraz czy organ wykonawczy ma obowiązek ich realizacji w pełnym zakresie?