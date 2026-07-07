Rzeczpospolita
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Wyjazd strażaków OSP po samochód ratowniczy. Jak rozliczyć koszty podróży?

Strażakom OSP można zwrócić koszty wyjazdu po samochód ratowniczy, ale nie należą im się świadczenia z tytułu podróży służbowej przewidziane dla pracowników.

Publikacja: 07.07.2026 04:30

Wyjazd strażaków OSP po samochód ratowniczy. Jak rozliczyć koszty podróży?

Wyjazd strażaków OSP po samochód ratowniczy. Jak rozliczyć koszty podróży?

Foto: Adobe Stock

Marcin Nagórek

- Ochotnicza Straż Pożarna (OSP), która otrzymuje dotację z budżetu gminy, planuje wysłać dwóch strażaków w celu dokonania oględzin oraz ewentualnego zakupu pojazdu ratowniczego. Powstała wątpliwość, czy urząd gminy może wystawić tym osobom polecenia wyjazdu służbowego (delegacje), stanowiące podstawę do zwrotu kosztów przejazdu oraz wypłaty diet (łączny szacowany koszt ok. 1,5 tys. zł). Innymi słowy, chodzi o ustalenie, czy w takiej sytuacji można stosować zasady rozliczania podróży określone w rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wskazani strażacy nie są pracownikami, lecz wykonują zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.

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