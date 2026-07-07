Zwrot kaucji po najmie lokalu komunalnego – jakie obowiązki ma gmina?

- Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuciła burmistrzowi brak zwrotu kaucji mieszkaniowych byłym najemcom lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Łączna kwota niezwróconych kaucji wynosi około 50 tys. zł. W ocenie gminy zarzuty te mogą być niezasadne. W części przypadków byli najemcy nie wystąpili do urzędu z wnioskiem o zwrot kaucji ani nie podali danych niezbędnych do dokonania rozliczenia. Ponadto niektórzy z nich nie opróżnili lokali ze wszystkich należących do nich rzeczy, co może mieć znaczenie dla ostatecznego rozliczenia stosunku najmu. W związku z powyższym powstają wątpliwości, czy gmina jest zobowiązana do zwrotu kaucji w opisanych okolicznościach oraz czy ewentualne niewypłacenie tych środków może skutkować odpowiedzialnością burmistrza za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.