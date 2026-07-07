Teresa Siudem: Czy radny może wydać polecenie urzędnikowi?

Zadaniem radnego jest stanowienie lokalnego prawa, reprezentowanie interesów mieszkańców oraz kontrolowanie działań władz wykonawczych. Za funkcjonowanie urzędu odpowiada wójt, burmistrz lub prezydent miasta. To on kieruje urzędem i może wydawać pracownikom polecenia służbowe.

Radny nie może zatem ingerować w bieżące zarządzanie urzędem ani nakazywać urzędnikom załatwienia konkretnej sprawy. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym ma natomiast prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których się one znajdują, a także wglądu w działalność urzędu gminy. Uprawnienia kontrolne obejmują również spółki z udziałem gminy, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne gminne jednostki organizacyjne. Nie oznacza to jednak nieograniczonego dostępu do wszystkich informacji. Granice uprawnień kontrolnych wyznaczają przepisy chroniące dobra osobiste oraz tajemnice ustawowo chronione.