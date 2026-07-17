Inwestycje firm rodzinnych – uwaga na ograniczenia planistyczne terenu

Polskie firmy rodzinne od lat budują swoją pozycję rynkową nie tylko dzięki kapitałowi, doświadczeniu i wielopokoleniowej perspektywie zarządzania, ale również dzięki nieruchomościom stanowiącym fundament prowadzonej działalności. Grunty nabywane przez lata często są postrzegane jako naturalna przestrzeń do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa – budowy nowych hal produkcyjnych, magazynów, centrów logistycznych, obiektów handlowych czy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Jednak coraz częściej okazuje się, że o możliwości realizacji inwestycji decyduje nie tylko fakt posiadania nieruchomości, ale przepisy planistyczne, środowiskowe oraz administracyjne. W praktyce przedsiębiorcy odkrywają, że na własnym gruncie nie mogą zrealizować planowanego przedsięwzięcia z uwagi na obowiązujące przepisy.