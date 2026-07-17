Rzeczpospolita
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Inwestycje firm rodzinnych – uwaga na ograniczenia planistyczne terenu

O możliwościach inwestycyjnych nie decyduje sama własność gruntu, lecz plany miejscowe, regulacje środowiskowe i decyzje gmin. Bez ich uwzględnienia nawet atrakcyjnie położona nieruchomość traci potencjał rozwojowy.

Publikacja: 17.07.2026 05:20

Inwestycje firm rodzinnych – uwaga na ograniczenia planistyczne terenu

Inwestycje firm rodzinnych – uwaga na ograniczenia planistyczne terenu

Foto: Adobe Stock

Agata Kotwica-Stefańska

SPIS TREŚCI

  1. Własność pod coraz większą kontrolą prawa publicznego
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako najważniejszy regulator inwestycji
  3. Zintegrowany Plan Inwestycyjny – nowe narzędzie dla większych przedsięwzięć
  4. Reforma planowania przestrzennego zmienia reguły gry
  5. Coraz trudniejsza droga przez warunki zabudowy
  6. Plan miejscowy może zmienić sytuację inwestora w trakcie procesu
  7. Grunty rolne i leśne – szczególna kategoria ograniczeń
  8. Środowisko naturalne jako czynnik inwestycyjny
  9. Potrzeba strategicznego zarządzania nieruchomościami
  10. Ograniczenia planistyczne a możliwość dochodzenia rekompensaty
  11. Nie własność, lecz planowanie decyduje o wartości gruntu

Polskie firmy rodzinne od lat budują swoją pozycję rynkową nie tylko dzięki kapitałowi, doświadczeniu i wielopokoleniowej perspektywie zarządzania, ale również dzięki nieruchomościom stanowiącym fundament prowadzonej działalności. Grunty nabywane przez lata często są postrzegane jako naturalna przestrzeń do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa – budowy nowych hal produkcyjnych, magazynów, centrów logistycznych, obiektów handlowych czy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Jednak coraz częściej okazuje się, że o możliwości realizacji inwestycji decyduje nie tylko fakt posiadania nieruchomości, ale przepisy planistyczne, środowiskowe oraz administracyjne. W praktyce przedsiębiorcy odkrywają, że na własnym gruncie nie mogą zrealizować planowanego przedsięwzięcia z uwagi na obowiązujące przepisy.

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