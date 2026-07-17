Według szacunków firmy JLL, które „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza, w II kwartale w siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali 11,8 tys. mieszkań, czyli o prawie 13 proc. więcej niż rok wcześniej, ale także o 8,4 proc. mniej niż w I kwartale.

W całym I półroczu firmy deweloperskie znalazły nabywców na 24,7 tys. lokali. Analitycy JLL przewidują, że w całym roku uda się podpisać 48-49 tys. umów, co oznaczałoby wzrost o 12-14 proc. wobec 2025 r. oraz o 15-18 proc. względem 2024 r. Do napędzanego „Bezpiecznym kredytem” 2023 r. będzie sporo brakowało, wtedy sprzedaż sięgnęła 60 tys. lokali.