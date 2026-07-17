Rzeczpospolita
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Kara umowna. Jak ją skutecznie zastrzec i kiedy można zmniejszyć?

Kara umowna to popularne zabezpieczenie stosowane w umowach. Chroni interesy przedsiębiorcy i nie wymaga dodatkowych formalności, takich jak np. wizyta u notariusza przy niektórych innych formach zabezpieczeń.

Publikacja: 17.07.2026 04:50

Kara umowna. Jak ją skutecznie zastrzec i kiedy można zmniejszyć?

Kara umowna. Jak ją skutecznie zastrzec i kiedy można zmniejszyć?

Foto: Adobe Stock

Paulina Czajka

SPIS TREŚCI

  1. Czy do kary umownej potrzebne są przedsiębiorcy dodatkowe dokumenty?
  2. Czy przedsiębiorca może zastrzec karę umowną za niewykonanie zobowiązania pieniężnego?
  3. Czy wysokość kary umownej może być zmniejszona?
  4. Czy przedsiębiorca może ustanowić kilka kar umownych?
  5. Czy przedsiębiorca musi udowadniać szkodę?
  6. Czy przedsiębiorca może dochodzić wyższego odszkodowania niż wysokość zastrzeżonej kary umownej?
  7. Jak prawidłowo zastrzec karę umowną?
  8. Czy warto zastrzec karę umowną?

Kara umowna została uregulowana w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej „KC”). Stanowi ona zastrzeżenie umowne, zgodnie z którym naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (art. 483 § 1 KC). Kara umowna gwarantuje, że świadczenie będzie spełnione przez stronę umowy, na której ciąży określony obowiązek, zabezpieczony na wypadek jego niewykonania lub nienależytego wykonania. Jeśli dojdzie do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strona zobowiązana będzie musiała zapłacić karę umowną na rzecz uprawnionego przedsiębiorcy.

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