Niezbędnik przedsiębiorcy: podatkowe skutki decyzji PIP * podatek od ofiary przestępstwa * fiskus śledzi firmowe samochody * KSeF po pięciu miesiącach * nowy pakiet deregulacyjny * certyfikacja w zamówieniach publicznych

Zmiana samozatrudnienia na etat. Skarbówka dostanie wszystko jak na talerzu

Skarbówka będzie dostawać informacje o działaniach PIP w zakresie kontroli umów. I będzie mogła skontrolować podatkowe rozliczenia po przekwalifikowaniu B2B na etat nawet za 6 lat wstecz. Konsekwencje mogą być bardzo poważne. M.in. kontrahent, który okazał się pracodawcą będzie musiał odprowadzić zaliczki na PIT, a ZUS-owi przelać składki. Z kolei samozatrudniony uznany za pracownika będzie musiał oddać skarbówce to co zaoszczędził na opodatkowaniu dochodu 19-proc. liniowym PIT (z działalności) zamiast 32-proc. podatkiem według skali (z pracy).