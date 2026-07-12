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Niezbędnik przedsiębiorcy: podatkowe skutki decyzji PIP * podatek od ofiary przestępstwa * fiskus śledzi firmowe samochody * KSeF po pięciu miesiącach * nowy pakiet deregulacyjny * certyfikacja w zamówieniach publicznych

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Publikacja: 12.07.2026 23:51

Kontrola umów w firmie może mieć także podatkowe następstwa

Kontrola umów w firmie może mieć także podatkowe następstwa

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Zmiana samozatrudnienia na etat. Skarbówka dostanie wszystko jak na talerzu

Skarbówka będzie dostawać informacje o działaniach PIP w zakresie kontroli umów. I będzie mogła skontrolować podatkowe rozliczenia po  przekwalifikowaniu  B2B na etat nawet za 6 lat wstecz.  Konsekwencje mogą być bardzo poważne. M.in. kontrahent, który okazał się pracodawcą będzie musiał odprowadzić zaliczki na PIT, a ZUS-owi przelać składki. Z kolei samozatrudniony uznany za pracownika będzie musiał oddać skarbówce to co zaoszczędził na opodatkowaniu dochodu 19-proc. liniowym PIT (z działalności) zamiast 32-proc. podatkiem według skali (z pracy). 

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