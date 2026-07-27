Tygodniowy flesz - terminy, wskaźniki, stawki 27 lipca – 2 sierpnia 2026 r.
Najważniejsze terminy na ten tydzień. Aktualne wskaźniki i stawki - informacje przydatne dla księgowych, podatników i kadrowych. Jakie akty prawne wchodzą w życie.
Aktualizacja:
27.07.2026 07:29
Publikacja:
27.07.2026 00:07
Chodzi o wpłatę podatku VAT za czerwiec lub za II kwartał 2026 r.
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