Tygodniowy flesz - terminy, wskaźniki, stawki 6 - 12 lipca 2026 r.
Najważniejsze terminy na ten tydzień. Aktualne wskaźniki i stawki - informacje przydatne dla księgowych, podatników i kadrowych. Jakie akty prawne wchodzą w życie.
Aktualizacja:
06.07.2026 02:49
Publikacja:
06.07.2026 00:07
To jest deklaracja o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2026 r.
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