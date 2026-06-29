Rzeczpospolita
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Tygodniowy flesz - terminy, wskaźniki, stawki 29 czerwca - 5 lipca 2026 r.

Najważniejsze terminy na ten tydzień. Aktualne wskaźniki i stawki - informacje przydatne dla księgowych, podatników i kadrowych. Jakie akty prawne wchodzą w życie.

Publikacja: 29.06.2026 09:40

30 czerwca, wtorek – mija termin złożenia VII-DO

Czyli deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za maj 2026 r.

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