Rzeczpospolita
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Tygodniowy flesz - terminy, wskaźniki, stawki 10 – 16 sierpnia 2026 r.

Najważniejsze terminy na ten tydzień. Aktualne wskaźniki i stawki - informacje przydatne dla księgowych, podatników i kadrowych. Jakie akty prawne wchodzą w życie.

Publikacja: 10.08.2026 00:07

10 sierpnia, poniedziałek – mija termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2026 r.

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