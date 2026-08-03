Tygodniowy flesz - terminy, wskaźniki, stawki 3 – 9 sierpnia 2026 r.

4 sierpnia, wtorek – wchodzą w życie przepisy

- § 1 pkt 9 rozporządzenia ministra infrastruktury z 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (DzU z 3 lipca 2026 r., poz. 891).

- ustawa z 11 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 oraz art. 6, które wejdą w życie 1 września 2026 r. (DzU z 20 lipca 2026 r., poz. 965).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 lipca 2026 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla upraw wierzby do wyplatania i traw nasiennych na 2026 r. (DzU z lipca 2026 r., poz. 1020).