Rzeczpospolita
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Wciąż nie wiadomo, które platformy cyfrowe obejmie domniemanie stosunku pracy

Eksperci mają wątpliwości, czy na podstawie zaproponowanych przepisów można jednoznacznie określić, które platformy cyfrowe będą musiały zatrudniać na etat.

Publikacja: 07.08.2026 17:34

Wciąż nie wiadomo, które platformy cyfrowe obejmie domniemanie stosunku pracy

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Nowe przepisy wynikają z konieczności dostosowania regulacji unijnej do porządku krajowego. Polska ma na to czas do 2 grudnia 2026 r. Do konsultacji trafił właśnie projekt ustawy o wykonywaniu pracy za pośrednictwem cyfrowych platform pracy (o szczegółach pisaliśmy TUTAJ). Co dokładnie planuje rząd? 

Prymat umowy o pracę 

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