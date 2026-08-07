Nowe przepisy wynikają z konieczności dostosowania regulacji unijnej do porządku krajowego. Polska ma na to czas do 2 grudnia 2026 r. Do konsultacji trafił właśnie projekt ustawy o wykonywaniu pracy za pośrednictwem cyfrowych platform pracy (o szczegółach pisaliśmy TUTAJ). Co dokładnie planuje rząd?
Prymat umowy o pracę
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