Nowe przepisy wynikają z konieczności dostosowania regulacji unijnej do porządku krajowego. Polska ma na to czas do 2 grudnia 2026 r. Do konsultacji trafił właśnie projekt ustawy o wykonywaniu pracy za pośrednictwem cyfrowych platform pracy (o szczegółach pisaliśmy TUTAJ). Co dokładnie planuje rząd?

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