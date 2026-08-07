Rzeczpospolita
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Jak optymalizować koszty osobowe w firmie?

Wysokie koszty osobowe nie muszą oznaczać przerostu zatrudnienia. Częściej problemem są słabe procesy, niska produktywność i brak pomiaru wartości, jaką pracownicy tworzą dla firmy.

Publikacja: 07.08.2026 04:50

Jak optymalizować koszty osobowe w firmie?

Jak optymalizować koszty osobowe w firmie?

Foto: Adobe Stock

Witold Kowalski

SPIS TREŚCI

  1. Pomiar kosztu osobowego
  2. Zwolnienia czy wydajność? Jak ciąć koszty pracy
  3. Marnotrawstwo czasu w firmie – jak mapowanie procesów zwiększa efektywność?
  4. Automatyzacja i AI w MŚP – szansa czy wyzwanie lidera?
  5. Jak zaprojektować skuteczny system premiowy połączony z wynikiem firmy?
  6. Jak zwiększyć wydajność pracowników? Rola menedżera w organizacji
  7. Koszty pracy jako inwestycja – jak zwiększyć zysk firmy?

Optymalizacja kosztu osobowego wymaga jego dobrego zdefiniowania i pomiaru. Typowe podejście przedsiębiorców MŚP to spojrzenie na sumę końcową na comiesięcznej liście płac, dodanie zaliczek na podatki od wynagrodzeń i kosztu ZUS. Po dodaniu kosztów osób na umowach B2B wychodzi kwota, którą firma wydaje na kapitał ludzki. Jeśli jest wysoka, a przedsiębiorca widzi jednocześnie niską wydajność i brak przeciążenia pracą u podwładnych, to pojawia się niepokój, że wydaje na nich za dużo, choć od nich samych słyszy, że ciągle za mało. Przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą też wyglądać na notorycznie przepracowanych, co wcale nie musi oznaczać, że pracują efektywnie. W analizie kosztu osobowego brakuje więc odniesienia do kontekstu wartości biznesowej, którą zasób ludzki generuje w postaci sprzedaży, marży, kosztów, a w końcu zysku.

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