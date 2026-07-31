Debata publiczna pod ochroną – nowa ustawa anty-SLAPP

8 lipca 2026 r. weszła w życie ustawa o szczególnych środkach ochrony w postępowaniu cywilnym osób uczestniczących w debacie publicznej. Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1069 z 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed oczywiście bezzasadnymi roszczeniami lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi (z ang. strategic lawsuits against public participation – od czego pochodzi skrót SLAPP).

Przepisy regulują środki ochrony uczestników debaty publicznej przed roszczeniami dochodzonymi w postępowaniach cywilnych, zmierzającymi wyłącznie lub głównie do stłumienia, ograniczenia, zakłócenia debaty publicznej lub szykanowania za udział w niej. Mają one przeciwdziałać nadużywaniu drogi sądowej przez powodów, których głównym celem jest zniechęcenie działaczy społecznych, dziennikarzy, artystów lub krytyków przed prowadzeniem debaty publicznej. Modelowo ustawa ma zapobiec sytuacji, w której wpływowe podmioty o dużych zasobach finansowych czy organizacyjnych wszczynają długotrwały i kosztowny proces przeciwko krytykom – nie w celu wygranej, lecz z zamiarem wywołania efektu mrożącego i uciszenia niewygodnej dla powoda dyskusji.