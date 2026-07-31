Teresa Siudem: Pozwy SLAPP pod większą kontrolą sądów - nowe przepisy już obowiązują

Pozwy SLAPP to postępowania sądowe wszczynane nie tyle w celu rzeczywistej ochrony naruszonych praw, ile po to, by wywrzeć presję na krytyków, zniechęcić ich do dalszych wypowiedzi lub obciążyć kosztami i stresem związanym z procesem. Kierowane są przeciwko dziennikarzom, aktywistom i innym osobom zabierającym głos w sprawach istotnych społecznie. Ograniczeniu takich postępowań ma służyć ustawa o szczególnych środkach ochrony w postępowaniu cywilnym osób uczestniczących w debacie publicznej, która weszła w życie 8 lipca 2026 r. Ustawodawca uznał, że proces cywilny nie powinien stawać się narzędziem zniechęcania krytyków do podejmowania trudnych tematów.