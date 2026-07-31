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AI w reklamie pod kontrolą. Odbiorca ma wiedzieć więcej

AI Omnibus odracza część obowiązków wynikających z AI Act, ale nie zmienia kierunku regulacji. W reklamie coraz większe znaczenie będą mieć transparentność oraz wpływ AI na prawa i decyzje odbiorców.

Publikacja: 31.07.2026 05:30

AI w reklamie pod kontrolą. Odbiorca ma wiedzieć więcej

AI w reklamie pod kontrolą. Odbiorca ma wiedzieć więcej

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Kosicka-Polak

SPIS TREŚCI

  1. AI w reklamie. Transparentność staje się elementem komunikacji
  2. AI Act to tylko jeden z elementów

Jeszcze kilka lat temu odpowiedzialność reklamodawcy koncentrowała się przede wszystkim na treści przekazu. Oceniano, czy reklama nie wprowadza konsumenta w błąd, nie narusza dobrych obyczajów, nie wykorzystuje nieuczciwych praktyk rynkowych oraz czy jest zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji zmienił jednak nie tylko sposób tworzenia kampanii, ale również charakter ryzyk prawnych. Reklama coraz częściej powstaje przy udziale narzędzi, które samodzielnie generują teksty, obrazy, filmy czy głos, personalizują komunikację, prowadzą rozmowy z klientami i podejmują decyzje dotyczące prezentowania określonych treści. W odpowiedzi na te zmiany Unia Europejska przyjęła rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z 13 czerwca 2024 r. ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (AI Act), które weszło w życie 1 sierpnia 2024 r.

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