Mamy zmianę w przepisach dotyczących temperatur w pracy. Po latach, gdy regulacje określały jedynie minimalną temperaturę, doczekaliśmy się rozporządzenia określającego również tę maksymalną. Cel jest szczytny – ochrona zdrowia pracowników. Problemem może okazać się jednak praktyka.

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Nowe rozporządzenie wyznacza konkretne progi temperatury i nakłada na pracodawców obowiązek stosowania rozwiązań technicznych lub organizacyjnych. W skrajnych przypadkach oznacza wręcz zakaz wykonywania pracy. Brzmi jasno. Do momentu, gdy dochodzimy do jednego z najważniejszych wyjątków. Rozporządzenie zastrzega bowiem, że pracodawca może przekroczyć limit temperatury lub zrezygnować z rozwiązań technicznych, gdy „względy technologiczne” na to nie pozwalają.

Pracodawcy, z którymi rozmawiam, zastanawiają się jednak, czym one właściwie są.

Czy względem technologicznym będzie konieczność utrzymania odpowiedniej temperatury dla produktu? A może wystarczy wykazać, że zamontowanie klimatyzacji zakłóciłoby proces produkcyjny lub wymagałoby dużych nakładów? Tego rozporządzenie już nie wyjaśnia.

Oczywiście można powiedzieć, że każdy rozsądny pracodawca wie, kiedy technologia rzeczywiście wymaga wysokiej temperatury. Tu jednak nie chodzi o zdrowy rozsądek, lecz o możliwość przewidzenia skutków swoich działań. Przedsiębiorca nie inwestuje w dane rozwiązania na podstawie przypuszczeń. Chce wiedzieć, kiedy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy uzna jego argumenty, a kiedy stwierdzi, że klimatyzacja jednak była możliwa i należało ją zamontować.

Bo ciężar udowodnienia istnienia „względów technologicznych” spoczywa właśnie na pracodawcy. To on będzie musiał przekonać inspektora, a później być może także sąd, że nie miał możliwości obniżenia temperatury. Innymi słowy, dzisiejszy brak definicji stanie się jutro przedmiotem kontroli, a w najgorszym wypadku – sporów sądowych. Jedno jest pewne: będzie gorąco.

Zapraszam do lektury Tygodnika Kadrowych.