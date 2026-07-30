Rzeczpospolita
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Po zerwaniu związku z zatrudnieniem nie ma wypadku przy pracy

Wypadki zaistniałe podczas szkoleń czy różnych form rekreacji organizowanych dla pracowników, w których pracodawca jedynie akceptuje ich udział, ale nie wydaje polecenia wyjazdu, pozostaną poza zakresem ochrony przewidzianej ustawą wypadkową.

Publikacja: 30.07.2026 04:30

Po zerwaniu związku z zatrudnieniem nie ma wypadku przy pracy

Po zerwaniu związku z zatrudnieniem nie ma wypadku przy pracy

Foto: Adobe Stock

Rafał Krawczyk

SPIS TREŚCI

  1. Czym jest wypadek przy pracy?
  2. Wypadek podczas podróży służbowej
  3. Skutki wypadku na wyjeździe integracyjnym
  4. Wypadek przy pracy a impreza integracyjna i delegacja. Zdaniem autora

Kwalifikowanie wypadków mających miejsce w czasie pracy, a także podczas typowych podróży służbowych, z reguły nie przysparza trudności. Enumeratywnie wymienia je art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1644).

Trudniejsze są natomiast przypadki wypadków, do których dochodzi podczas czynności pozostających jedynie w związku czasowym lub miejscowym z pracą albo podróżą służbową, lecz niezwiązanych z nimi funkcjonalnie. Chodzi tu o zdarzenia mające miejsce podczas imprez rekreacyjnych, wyjazdów integracyjnych lub szkoleń organizowanych przez pracodawcę, a także o sytuacje, w których pracownik pozostawał lub powinien pozostawać do dyspozycji pracodawcy, lecz z różnych przyczyn zerwał związek z pracą, mimo że nadal przebywał na terenie zakładu.

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