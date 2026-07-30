Rzeczpospolita
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Obiecane uproszczenia ugrzęzły w formalnościach

Przygotowanie wniosków o zezwolenie na pracę powinno stać się łatwe, a sprawy miały być rozpatrywane szybko. W praktyce tak nie jest.

Publikacja: 30.07.2026 05:00

Przygotowanie wniosków o zezwolenie na pracę powinno stać się łatwe, a sprawy miały być rozpatrywane

Przygotowanie wniosków o zezwolenie na pracę powinno stać się łatwe, a sprawy miały być rozpatrywane szybko

Foto: Adobe Stock

Wojciech Rogowski, Grzegorz Ruszczyk

Zezwolenie na pracę cudzoziemca na rzecz polskiego pracodawcy to podstawowy dokument, jaki mogą uzyskać przedsiębiorcy chcący zatrudnić kandydata nieposiadającego uprawnienia do podejmowania pracy w Polsce. Biorąc pod uwagę listę wymaganych dokumentów oraz możliwość wypełnienia wniosku online, wydaje się, że jego uzyskanie powinno być łatwe i szybkie. Niestety tak nie jest.

W rzeczywistości samo przygotowanie wniosku i jego załączników oraz skomplikowane kwestie formalne, na jakie musi zwrócić uwagę organ rozpatrujący sprawę, powodują, że uzyskanie zezwolenia zajmuje dużo czasu.

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