Obiecane uproszczenia ugrzęzły w formalnościach

Zezwolenie na pracę cudzoziemca na rzecz polskiego pracodawcy to podstawowy dokument, jaki mogą uzyskać przedsiębiorcy chcący zatrudnić kandydata nieposiadającego uprawnienia do podejmowania pracy w Polsce. Biorąc pod uwagę listę wymaganych dokumentów oraz możliwość wypełnienia wniosku online, wydaje się, że jego uzyskanie powinno być łatwe i szybkie. Niestety tak nie jest.

W rzeczywistości samo przygotowanie wniosku i jego załączników oraz skomplikowane kwestie formalne, na jakie musi zwrócić uwagę organ rozpatrujący sprawę, powodują, że uzyskanie zezwolenia zajmuje dużo czasu.