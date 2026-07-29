Milczenie jest bezpieczniejsze

Wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Halet przeciwko Luksemburgowi pokazuje, że na ochronę sygnalisty może też zasługiwać informacja odsłaniająca praktyki wprawdzie legalne, lecz budzące społeczne kontrowersje. Nie oznacza to jednak przyznania pracownikowi prawa do swobodnego wynoszenia poufnych dokumentów. Każda taka sprawa wymaga wyważenia pewnych racji, w tym tych przemawiających za ochroną tajemnicy zawodowej.

Czy pracownik, który kopiuje poufne dokumenty pracodawcy, a następnie przekazuje je dziennikarzowi, może powołać się na wolność wypowiedzi?