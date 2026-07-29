Rzeczpospolita
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Milczenie jest bezpieczniejsze

Ochrona sygnalisty na przykładzie sprawy Halet przeciwko Luksemburgowi (wyrok ETPC z 14 lutego 2023 r. skarga nr 21884/18).

Publikacja: 29.07.2026 05:30

Wyrok ETPC Halet v. Luksemburg - przełom w ochronie sygnalistów

Wyrok ETPC Halet v. Luksemburg - przełom w ochronie sygnalistów

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Rutkowska

Wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Halet przeciwko Luksemburgowi pokazuje, że na ochronę sygnalisty może też zasługiwać informacja odsłaniająca praktyki wprawdzie legalne, lecz budzące społeczne kontrowersje. Nie oznacza to jednak przyznania pracownikowi prawa do swobodnego wynoszenia poufnych dokumentów. Każda taka sprawa wymaga wyważenia pewnych racji, w tym tych przemawiających za ochroną tajemnicy zawodowej.

Czy pracownik, który kopiuje poufne dokumenty pracodawcy, a następnie przekazuje je dziennikarzowi, może powołać się na wolność wypowiedzi?

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