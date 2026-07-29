Agata Łukaszewicz: (Nie)wakacyjny wymiar sprawiedliwości

Na ile pozornego, zobaczymy za kilka dni. Boksowanie w wymiarze sprawiedliwości nie powinno już dziwić, a jednak są decyzje, które potrafią zaskoczyć.

Mija rok na urzędzie nowego ministra sprawiedliwości, pojawiają się kolejne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące tak zwanych neosędziów, nie ma spokoju w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ale jest, jest światełko w czarnym, długim tunelu. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił prof. Sławomira Patyrę, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, do złożenia ślubowania. Zapowiada także powołanie ponad 200 asesorów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (ci czekają na to od miesięcy).