Rzeczpospolita
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Agata Łukaszewicz: (Nie)wakacyjny wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości jest dziś jak tykająca bomba. Nie ma dnia bez newsowych doniesień. Ostatnie napływające z Kancelarii Prezydenta zapowiadają chwilę pozornego spokoju.

Publikacja: 29.07.2026 06:00

Koniec burzy w sądach czy pozorny spokój w kancelarii prezydenta?

Koniec burzy w sądach czy pozorny spokój w kancelarii prezydenta?

Foto: Adobe Stock

Agata Łukaszewicz

Na ile pozornego, zobaczymy za kilka dni. Boksowanie w wymiarze sprawiedliwości nie powinno już dziwić, a jednak są decyzje, które potrafią zaskoczyć.

Mija rok na urzędzie nowego ministra sprawiedliwości, pojawiają się kolejne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące tak zwanych neosędziów, nie ma spokoju w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ale jest, jest światełko w czarnym, długim tunelu. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił prof. Sławomira Patyrę, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, do złożenia ślubowania. Zapowiada także powołanie ponad 200 asesorów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (ci czekają na to od miesięcy).

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