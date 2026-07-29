Odpowiedzialność karna fizjoterapeuty

Fizjoterapeuci, podobnie jak lekarze, pielęgniarki, położne i diagności laboratoryjni, w związku z wykonywanym zawodem podlegają różnym rodzajom odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności karnej. Zasadnicze znaczenie w tym kontekście ma ujęcie ich profesji w ramy prawne. Zgodnie z art. 2 ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty jest to samodzielny zawód medyczny.

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wskazano: „regulacje krajowe warunkują specjalne traktowanie niektórych zawodów specyfiką wykonywania tych zawodów – w przypadku zawodów medycznych akcentują ich wyjątkowy charakter społeczny. Osoby wykonujące zawody medyczne muszą charakteryzować się szczególnymi cechami psychofizycznymi i moralnymi. Ponadto osoby wykonujące zawody medyczne powinny podnosić ustawicznie swoje umiejętności profesjonalne. Dotyczy je w sposób szczególny konieczność przestrzegania praw osoby cierpiącej (pacjenta) do intymności, współczucia czy zachowanie tajemnicy zawodowej. Osoby wykonujące zawód medyczny (w tym fizjoterapeuci) muszą podlegać szczególnej odpowiedzialności zawodowej”.