Rzeczpospolita
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Odpowiedzialność karna fizjoterapeuty

Czy fizjoterapeuta odpowiada karnie za błąd medyczny? Jakie konsekwencje prawne grożą za zabiegi bez zgody pacjenta oraz brak należytej staranności w rehabilitacji.

Publikacja: 29.07.2026 05:40

Ostrożność rehabilitanta ma zapobiec narażeniu pacjenta na niebezpieczeństwo.

Ostrożność rehabilitanta ma zapobiec narażeniu pacjenta na niebezpieczeństwo.

Foto: Adobe Stock

Piotr Kosmaty

Fizjoterapeuci, podobnie jak lekarze, pielęgniarki, położne i diagności laboratoryjni, w związku z wykonywanym zawodem podlegają różnym rodzajom odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności karnej. Zasadnicze znaczenie w tym kontekście ma ujęcie ich profesji w ramy prawne. Zgodnie z art. 2 ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty jest to samodzielny zawód medyczny.

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wskazano: „regulacje krajowe warunkują specjalne traktowanie niektórych zawodów specyfiką wykonywania tych zawodów – w przypadku zawodów medycznych akcentują ich wyjątkowy charakter społeczny. Osoby wykonujące zawody medyczne muszą charakteryzować się szczególnymi cechami psychofizycznymi i moralnymi. Ponadto osoby wykonujące zawody medyczne powinny podnosić ustawicznie swoje umiejętności profesjonalne. Dotyczy je w sposób szczególny konieczność przestrzegania praw osoby cierpiącej (pacjenta) do intymności, współczucia czy zachowanie tajemnicy zawodowej. Osoby wykonujące zawód medyczny (w tym fizjoterapeuci) muszą podlegać szczególnej odpowiedzialności zawodowej”.

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