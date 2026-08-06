Paulina Szewioła: Wiekowi stażyści

Staż kojarzy się z początkiem kariery. Z pierwszymi krokami na rynku pracy, zdobywaniem doświadczenia, nauką zawodu. Trudno oprzeć się wrażeniu, że próba przeniesienia tej samej konstrukcji na osoby po pięćdziesiątce czy sześćdziesiątce to niezbyt szczęśliwy pomysł. A z takim wyszła pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej.

I proszę mnie źle nie zrozumieć – w starzejącym się społeczeństwie niezbędna jest dyskusja o wydłużeniu wieku aktywności zawodowej czy możliwościach przekwalifikowania starszych pracowników. Problem polega na tym, że staż nie jest do tego najlepszym narzędziem.