Rzeczpospolita
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Paulina Szewioła: Wiekowi stażyści

Zamiast tworzyć dla seniorów rolę wiecznych stażystów, warto zastanowić się, jak ułatwić im normalne zatrudnienie.

Publikacja: 06.08.2026 06:00

Zamiast tworzyć dla seniorów rolę wiecznych stażystów, warto zastanowić się, jak ułatwić im normalne

Zamiast tworzyć dla seniorów rolę wiecznych stażystów, warto zastanowić się, jak ułatwić im normalne zatrudnienie.

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Staż kojarzy się z początkiem kariery. Z pierwszymi krokami na rynku pracy, zdobywaniem doświadczenia, nauką zawodu. Trudno oprzeć się wrażeniu, że próba przeniesienia tej samej konstrukcji na osoby po pięćdziesiątce czy sześćdziesiątce to niezbyt szczęśliwy pomysł. A z takim wyszła pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej.

I proszę mnie źle nie zrozumieć – w starzejącym się społeczeństwie niezbędna jest dyskusja o wydłużeniu wieku aktywności zawodowej czy możliwościach przekwalifikowania starszych pracowników. Problem polega na tym, że staż nie jest do tego najlepszym narzędziem.

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