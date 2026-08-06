Rzeczpospolita
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Nie wszystkie zwolnienia od pracy muszą być wykazane

W druku ZUS ZSWA pracodawcy muszą wykazać przerwy w pracy szczególnej spowodowane korzystaniem przez pracownika ze zwolnień, ale nie wszystkich.

Publikacja: 06.08.2026 05:00

Nie wszystkie zwolnienia od pracy muszą być wykazane

Nie wszystkie zwolnienia od pracy muszą być wykazane

Foto: Adobe Stock

Bogdan Majkowski

- W ubiegłym roku pracownik trzykrotnie korzystał ze zwolnień od pracy w celu złożenia zeznań w charakterze świadka – dwa razy na policji i raz w sądzie. Oprócz tego udzielono mu urlopu okolicznościowego w związku ze ślubem syna. Zwolnień tych nie wykazaliśmy w druku ZUS ZSWA. Jak skorygować ten błąd? – pyta czytelnik.

Co mówi ustawa oraz ZUS?

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