Nie wszystkie zwolnienia od pracy muszą być wykazane

- W ubiegłym roku pracownik trzykrotnie korzystał ze zwolnień od pracy w celu złożenia zeznań w charakterze świadka – dwa razy na policji i raz w sądzie. Oprócz tego udzielono mu urlopu okolicznościowego w związku ze ślubem syna. Zwolnień tych nie wykazaliśmy w druku ZUS ZSWA. Jak skorygować ten błąd? – pyta czytelnik.

Co mówi ustawa oraz ZUS?