Rzeczpospolita
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Priorytetowe rozpatrywanie wniosków o zezwolenie na pracę i pobyt dla cudzoziemców – kto może z niego skorzystać?

Konstrukcja przepisów powoduje, że jeżeli organ będzie otrzymywał dużą liczbę wniosków objętych pierwszeństwem rozpatrzenia, rozpoznawanie pozostałych spraw może ulec znacznemu wydłużeniu.

Publikacja: 06.08.2026 04:30

Priorytetowe rozpatrywanie wniosków o zezwolenie na pracę i pobyt dla cudzoziemców – kto może z nieg

Priorytetowe rozpatrywanie wniosków o zezwolenie na pracę i pobyt dla cudzoziemców – kto może z niego skorzystać?

Foto: Adobe Stock

Wojciech Rogowski, Grzegorz Ruszczyk

Zanim cudzoziemiec będzie mógł rozpocząć pracę w Polsce, powinien uzyskać prawo do pobytu i pracy. Co do zasady, obywatelom państw spoza UE uprawnienia te zapewniają zezwolenie na pracę i wiza albo jednolite zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy. Zatrudnianie cudzoziemców wiąże się więc z czasochłonną procedurą administracyjną. Każdy sposób przyspieszenia tego procesu jest zatem bardzo pożądany zarówno przez pracodawców, jak i przyszłych pracowników. Ponad rok temu ustawodawca wprowadził rozwiązania mające temu służyć, jednak do tej pory można korzystać jedynie z części z nich.

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