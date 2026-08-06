Priorytetowe rozpatrywanie wniosków o zezwolenie na pracę i pobyt dla cudzoziemców – kto może z niego skorzystać?

Zanim cudzoziemiec będzie mógł rozpocząć pracę w Polsce, powinien uzyskać prawo do pobytu i pracy. Co do zasady, obywatelom państw spoza UE uprawnienia te zapewniają zezwolenie na pracę i wiza albo jednolite zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy. Zatrudnianie cudzoziemców wiąże się więc z czasochłonną procedurą administracyjną. Każdy sposób przyspieszenia tego procesu jest zatem bardzo pożądany zarówno przez pracodawców, jak i przyszłych pracowników. Ponad rok temu ustawodawca wprowadził rozwiązania mające temu służyć, jednak do tej pory można korzystać jedynie z części z nich.