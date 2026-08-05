Odpowiedzialność kierownika przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Wprowadzenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych traktowane bywa w zakładach pracy jak rutynowa formalność. Tymczasem dokument ten – w połączeniu z pozostałymi regulacjami obowiązującymi w zakładzie pracy – może mieć istotne znaczenie przy ustalaniu osób, którym prokurator postawi zarzuty z kodeksu karnego, na które inspektor pracy nałoży grzywnę oraz od których pracodawca – w drodze regresu – będzie dochodzić naprawienia szkody. Odpowiedzialność nie spoczywa bowiem wyłącznie na podmiocie zatrudniającym. Odpowiadać może konkretny kierownik, mistrz zmiany, brygadzista – każdy, komu powierzono kierowanie pracownikami i kogo wyposażono w określone narzędzia zarządcze oraz nadzorcze.