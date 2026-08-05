Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Odpowiedzialność kierownika przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Dobrze zaprojektowany system odpowiedzialności za BHP jest dla pracodawcy i kadry kierowniczej najtańszą polisą, jaką można wykupić.

Publikacja: 05.08.2026 04:40

Odpowiedzialność kierownika przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Odpowiedzialność kierownika przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Foto: Adobe Stock

Paweł Siwy

Wprowadzenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych traktowane bywa w zakładach pracy jak rutynowa formalność. Tymczasem dokument ten – w połączeniu z pozostałymi regulacjami obowiązującymi w zakładzie pracy – może mieć istotne znaczenie przy ustalaniu osób, którym prokurator postawi zarzuty z kodeksu karnego, na które inspektor pracy nałoży grzywnę oraz od których pracodawca – w drodze regresu – będzie dochodzić naprawienia szkody. Odpowiedzialność nie spoczywa bowiem wyłącznie na podmiocie zatrudniającym. Odpowiadać może konkretny kierownik, mistrz zmiany, brygadzista – każdy, komu powierzono kierowanie pracownikami i kogo wyposażono w określone narzędzia zarządcze oraz nadzorcze.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama