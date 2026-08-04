Pracownicy z zagrożonych branż zdobędą kwalifikacje istotne dla przemysłu obronnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił nabór wniosków do działania 17.2 „Adaptacyjność pracowników do zmian na potrzeby przemysłu obronnego i bezpieczeństwa” programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego”. Jego celem jest przekwalifikowanie osób zatrudnionych w sektorach zagrożonych redukcją etatów i przygotowanie ich do wykonywania zadań potrzebnych przedsiębiorstwom związanym z obronnością.

Po dotacje nie będą sięgać bezpośrednio pracownicy. Projekty szkoleniowe mogą natomiast zgłaszać m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorcy. Wnioskodawca musi być związany z województwem lubelskim poprzez siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub zakład produkcyjny. Jednak docelowo wsparcie ma jak najbardziej trafić do osób fizycznych, które pracują lub mieszkają w regionie i pochodzą z branż wskazanych jako zagrożone ograniczaniem zatrudnienia. Katalog takich sektorów obejmuje m.in. transport, spedycję i logistykę, produkcję i sprzedaż odzieży, budownictwo, finanse i księgowość, produkcję maszyn i komponentów metalowych, informatykę, ochronę oraz serwis urządzeń przemysłowych (pełny wykaz branż znajduje się w załączniku nr 8 do regulaminu konkursu).