Rzeczpospolita
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Pracownicy z zagrożonych branż zdobędą kwalifikacje istotne dla przemysłu obronnego

Dotacje zostaną przeznaczone na projekty szkoleniowe dla pracowników z województwa lubelskiego. Mają one pomóc w zdobyciu umiejętności potrzebnych w sektorze obronnym i przy technologiach podwójnego zastosowania.

Publikacja: 04.08.2026 04:30

Pracownicy z zagrożonych branż zdobędą kwalifikacje istotne dla przemysłu obronnego

Pracownicy z zagrożonych branż zdobędą kwalifikacje istotne dla przemysłu obronnego

Foto: Adobe Stock

Michał Kołtuniak

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił nabór wniosków do działania 17.2 „Adaptacyjność pracowników do zmian na potrzeby przemysłu obronnego i bezpieczeństwa” programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego”. Jego celem jest przekwalifikowanie osób zatrudnionych w sektorach zagrożonych redukcją etatów i przygotowanie ich do wykonywania zadań potrzebnych przedsiębiorstwom związanym z obronnością.

Po dotacje nie będą sięgać bezpośrednio pracownicy. Projekty szkoleniowe mogą natomiast zgłaszać m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorcy. Wnioskodawca musi być związany z województwem lubelskim poprzez siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub zakład produkcyjny. Jednak docelowo wsparcie ma jak najbardziej trafić do osób fizycznych, które pracują lub mieszkają w regionie i pochodzą z branż wskazanych jako zagrożone ograniczaniem zatrudnienia. Katalog takich sektorów obejmuje m.in. transport, spedycję i logistykę, produkcję i sprzedaż odzieży, budownictwo, finanse i księgowość, produkcję maszyn i komponentów metalowych, informatykę, ochronę oraz serwis urządzeń przemysłowych (pełny wykaz branż znajduje się w załączniku nr 8 do regulaminu konkursu).

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