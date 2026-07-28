Konsultacje społeczne umożliwiają mieszkańcom, organizacjom i przedsiębiorcom wyrażenie opinii na temat planowanych działań władz publicznych. Dzięki nim samorząd może poznać potrzeby i oczekiwania różnych grup oraz wypracować rozwiązania ograniczające przyszłe konflikty.

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W niektórych przypadkach przeprowadzenie konsultacji jest obowiązkowe. Dotyczy to m.in. zmian granic gminy, tworzenia jednostek pomocniczych, takich jak sołectwa, czy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zdarza się jednak, że organy traktują ten obowiązek wyłącznie formalnie, organizując konsultacje o charakterze pozornym. Dochodzi do nich wówczas, gdy zainteresowanym nie zapewnia się realnego wpływu na proces decyzyjny, np. wyznaczając bardzo krótki termin na zgłaszanie uwag lub organizując spotkania konsultacyjne w godzinach utrudniających udział mieszkańców.

Uchwały podejmowane z istotnym naruszeniem procedur są kwestionowane przez organy nadzoru i sądy. Przykładowo, w wyroku z 21 lipca 2020 r. (II SA/Ke 457/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził nieważność uchwały dotyczącej nadania statutu sołectwu. Sąd uznał, że konsultacje nie mogły zostać skutecznie przeprowadzone, ponieważ rada gminy nie podjęła wcześniej uchwały określającej zasady i tryb konsultacji. Jak wskazano w uzasadnieniu, bez takich regulacji nie ma podstaw do oceny, czy konsultacje rzeczywiście zostały przeprowadzone. Ich forma nie może zależeć wyłącznie od uznania organu.

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