Lubelskie. Ponad 66 mln zł na odnowę zdegradowanych części miast

Władze województwa lubelskiego ogłosiły nabór wniosków do działania 11.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich” programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027”. Dofinansowanie ma służyć kompleksowej odnowie części miast, w których występują problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne lub środowiskowe.

Rewitalizacja nie powinna być rozumiana wyłącznie jako remont budynku, ulicy albo placu. Istotą projektów ma być poprawa warunków życia mieszkańców oraz nadawanie zdegradowanym przestrzeniom nowych lub przywracanie utraconych funkcji. Inwestycje infrastrukturalne powinny więc odpowiadać na rzeczywiście rozpoznane potrzeby lokalnej społeczności i wynikać z gminnego programu rewitalizacji.