Dane z Systemu Informacji Oświatowej nie wystarczą, by rodzica pozbawić tzw. babciowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może odbierać świadczenia „Aktywni rodzice w pracy” wyłącznie na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Jeśli rodzic przedstawia dowody podważające informacje z rejestru, organ ma obowiązek je zweryfikować – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Sprawa dotyczyła ojca, któremu ZUS przyznał 1500 zł miesięcznie od października 2024 r. Następnie organ uchylił prawo do świadczenia od kwietnia 2025 r., uznając – na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej – że dziecko uczęszczało do przedszkola. Tymczasem świadczenie przysługuje wyłącznie na dzieci nieobjęte opieką w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna.