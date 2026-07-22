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Dane z Systemu Informacji Oświatowej nie wystarczą, by rodzica pozbawić tzw. babciowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może cofnąć wypłaty świadczenia „Aktywni rodzice w pracy”, opierając się wyłącznie na zautomatyzowanych wpisach w Systemie Informacji Oświatowej (SIO).

Publikacja: 22.07.2026 05:40

Dane z Systemu Informacji Oświatowej nie wystarczą, by rodzica pozbawić tzw. babciowego

Dane z Systemu Informacji Oświatowej nie wystarczą, by rodzica pozbawić tzw. babciowego

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może odbierać świadczenia „Aktywni rodzice w pracy” wyłącznie na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Jeśli rodzic przedstawia dowody podważające informacje z rejestru, organ ma obowiązek je zweryfikować – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Sprawa dotyczyła ojca, któremu ZUS przyznał 1500 zł miesięcznie od października 2024 r. Następnie organ uchylił prawo do świadczenia od kwietnia 2025 r., uznając – na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej – że dziecko uczęszczało do przedszkola. Tymczasem świadczenie przysługuje wyłącznie na dzieci nieobjęte opieką w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna.

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