Teresa Siudem: Dlaczego procedury trwają tak długo?

Rozwój infrastruktury transportowej powoduje, że coraz więcej osób jest narażonych na ponadnormatywny hałas. Polskie przepisy nakazują zarządcom dróg, linii kolejowych czy innych obiektów komunikacyjnych zapewnienie dotrzymania standardów akustycznych. Jednak w praktyce działania ochronne rozpoczynają się dopiero po interwencji mieszkańców i wszczęciu postępowania przez organy ochrony środowiska. Te muszą zdobyć środki na badania, przeprowadzić pomiary, ustalić strony postępowania i wydać decyzję zobowiązującą do ograniczenia hałasu. Następnie decyzja trafia do organów odwoławczych, co wydłuża postępowanie o kolejne miesiące.