Rzeczpospolita
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Teresa Siudem: Dlaczego procedury trwają tak długo?

Fizyczne postawienie ekranów chroniących przed hałasem może zająć kilka miesięcy, ale uzyskanie wszystkich decyzji i przejście przez spory sądowe może pochłonąć kilka lat.

Publikacja: 21.07.2026 06:00

Dlaczego walka z hałasem trwa lata? Formalności wokół ekranów akustycznych

Dlaczego walka z hałasem trwa lata? Formalności wokół ekranów akustycznych

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Rozwój infrastruktury transportowej powoduje, że coraz więcej osób jest narażonych na ponadnormatywny hałas. Polskie przepisy nakazują zarządcom dróg, linii kolejowych czy innych obiektów komunikacyjnych zapewnienie dotrzymania standardów akustycznych. Jednak w praktyce działania ochronne rozpoczynają się dopiero po interwencji mieszkańców i wszczęciu postępowania przez organy ochrony środowiska. Te muszą zdobyć środki na badania, przeprowadzić pomiary, ustalić strony postępowania i wydać decyzję zobowiązującą do ograniczenia hałasu. Następnie decyzja trafia do organów odwoławczych, co wydłuża postępowanie o kolejne miesiące.

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