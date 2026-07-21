Rzeczpospolita
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Walka o ciszę grzęźnie w administracyjnym labiryncie. Dlaczego?

Mieszkańcy latami czekają na skuteczną ochronę przed hałasem z dróg, linii kolejowych czy lotnisk. Przyczyną są nie tylko rosnące uciążliwości, lecz także rozproszone kompetencje urzędów i niejednoznaczne przepisy.

Publikacja: 21.07.2026 05:40

Ochrona przed hałasem w Polsce to fikcja?

Ochrona przed hałasem w Polsce to fikcja?

Foto: Adobe Stock

Marcin Podgórski

SPIS TREŚCI

  1. Długa droga od skargi do ekranów akustycznych
  2. Ochrona akustyczna już na etapie decyzji środowiskowej
  3. Analiza porealizacyjna a hałas – dlaczego procedury trwają latami?
  4. Hałas skumulowany i pomiary – dlaczego decyzje środowiskowe upadają?
  5. Bocznica kolejowa czy linia? Jak niejasności w Prawie Ochrony Środowiska blokują walkę z hałasem
  6. Obszar ograniczonego użytkowania – dlaczego system zawodzi?

Ciągnący się od kilku dekad imponujący rozwój infrastruktury transportowej, postępująca urbanizacja, presja „mieszkaniówki” na każdy metr kwadratowy ziemi, a także odbijający się po pandemii COVID-19 ruch lotniczy powodują, że liczba osób narażonych na hałas zwiększa się. Tempo prac nad nowym ładem przestrzennym w samorządach oraz brzmienie przepisów przejściowych wzmogło dodatkowo działania właścicieli nieruchomości, zmierzające do zabezpieczenia wartości gruntów poprzez zagwarantowanie sobie prawa do ich zabudowy. Może to w wielu miejscach odebrać potencjał najskuteczniejszemu sposobowi na ochronę mieszkańców przed hałasem przy jednoczesnym rozwoju infrastruktury, czyli odpowiedniemu planowaniu przestrzennemu właśnie. Wiemy wszak powszechnie, że dobre planowanie to najlepszy sposób nie tylko na ograniczanie kosztów ochrony akustycznej. Tymczasem gdy mleko się już rozleje, istniejące narzędzia prawne mające zapewnić dotrzymanie standardów akustycznych na terenach będących pod jego presją, stają się w istocie wieloletnią batalią administracyjną, zniecierpliwieniem dla mieszkańców, zajęciem dla organów ochrony środowiska, a dla zarządzających źródłami hałasu usprawiedliwieniem zwłoki w podejmowaniu działań ochronnych. Dlaczego tak się dzieje?

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