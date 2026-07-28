Świętokrzyskie. Placówki medyczne z dotacjami na sprzęt i lepszą dostępność

Instytucja zarządzająca programem „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027” ogłosiła nabór wniosków do działania 5.3 „Infrastruktura zdrowotna”. Na co będzie można pozyskać środki w tym konkursie? Dokumentacja naboru wskazuje przede wszystkim na projekty infrastrukturalne. Mogą one obejmować prace budowlane, doposażenie placówek, wymianę sprzętu medycznego oraz działania związane z zapewnieniem dostępności, czyli postawieniem na rozwój usług świadczonych na odległość (rozwój telemedycyny i teleopieki), ale także dostosowaniem usług, jak i obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.