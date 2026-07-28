Firmy wracają do biur, a wolnych powierzchni ubywa. Czynsze znów idą w górę

Powrót pracowników do biur i ograniczona liczba nowych inwestycji odwracają układ sił na rynku. W Warszawie ogromny popyt szybko wyczerpuje dostępne powierzchnie, czynsze rosną, a firmy coraz wcześniej muszą planować przeprowadzki. W regionach problemem staje się z kolei niedobór dużych, nowoczesnych biur.



Aktualizacja: 28.07.2026 06:36 Publikacja: 28.07.2026 04:08

Rekordowy popyt i niemal puste biurowce. Warszawski rynek znalazł się pod presją Foto: Bartek Sadowski/Bloomberg

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Jakie są prognozy dla rynku biur Pozostało jeszcze 98% artykułu Popyt na dobre biura nie słabnie. – Dla pracowników zakończyła się era z dominującą liczbą dni pracy zdalnej. Zdecydowana większość firm, z którymi współpracujemy, promuje powroty do biur – mówi Tomasz Węglarz, szef rynków regionalnych w BNM Real Estate Advisory. Często oznacza to konieczność powiększenia powierzchni. Rekord w Warszawie Pozostało jeszcze 97% artykułu