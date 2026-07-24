Spośród niemal 1,2 tys. firm taxi wykreślonych z rejestrów, zdecydowana większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Jako że jednocześnie zarejestrowano 676 nowych, faktycznie rynek taksówkowy nad Wisłą zmniejszył się o niemal 650 podmiotów. Oznacza to, że każdego dnia z polskiego rynku przewozu osób w br. znikały średnio cztery firmy – wynika z najnowszych danych Dun & Bradstreet (D&B), przygotowanych dla „Rzeczpospolitej”.

Statystyki za okres od stycznia do końca czerwca robią wrażenie, ale jeszcze mocniej o zmianach zachodzących w rodzimej branży taxi świadczy fakt, że w ostatnich dwudziestu latach liczba działalności gospodarczych prowadzonych w tym sektorze skurczyła się o blisko 35 proc.