Spośród niemal 1,2 tys. firm taxi wykreślonych z rejestrów,
zdecydowana większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Jako że
jednocześnie zarejestrowano 676 nowych, faktycznie rynek taksówkowy nad Wisłą
zmniejszył się o niemal 650 podmiotów. Oznacza to, że każdego dnia z polskiego
rynku przewozu osób w br. znikały średnio cztery firmy – wynika z najnowszych
danych Dun & Bradstreet (D&B), przygotowanych dla „Rzeczpospolitej”.
Statystyki za okres od stycznia do końca czerwca robią
wrażenie, ale jeszcze mocniej o zmianach zachodzących w rodzimej branży taxi
świadczy fakt, że w ostatnich dwudziestu latach liczba działalności
gospodarczych prowadzonych w tym sektorze skurczyła się o blisko 35 proc.