Rzeczpospolita
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Wielka ucieczka taksówkarzy do aplikacji. Rewolucja w przewozie osób

Tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. z rejestrów wykreślono blisko 1,2 tys. firm taxi – ustaliła „Rzeczpospolita”. Kosztem tradycyjnych korporacji w siłę rosną Uber i Bolt. Ale prawdziwym wygranym jest kto inny.

Publikacja: 24.07.2026 05:02

Rewolucja na rynku taxi w Polsce. Tysiące firm znika z rejestrów

Rewolucja na rynku taxi w Polsce. Tysiące firm znika z rejestrów

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki stoją za znikaniem firm taksówkarskich z polskiego rynku?
  • Kto jest cichym zwycięzcą rynkowej rewolucji i na czym polega nowy model biznesowy w branży?
  • Dlaczego działalność partnerów flotowych budzi kontrowersje?
  • Dlaczego polski model współpracy z kierowcami staje się innowacją eksportowaną na zagraniczne rynki?
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Spośród niemal 1,2 tys. firm taxi wykreślonych z rejestrów, zdecydowana większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Jako że jednocześnie zarejestrowano 676 nowych, faktycznie rynek taksówkowy nad Wisłą zmniejszył się o niemal 650 podmiotów. Oznacza to, że każdego dnia z polskiego rynku przewozu osób w br. znikały średnio cztery firmy – wynika z najnowszych danych Dun & Bradstreet (D&B), przygotowanych dla „Rzeczpospolitej”.

Statystyki za okres od stycznia do końca czerwca robią wrażenie, ale jeszcze mocniej o zmianach zachodzących w rodzimej branży taxi świadczy fakt, że w ostatnich dwudziestu latach liczba działalności gospodarczych prowadzonych w tym sektorze skurczyła się o blisko 35 proc.

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