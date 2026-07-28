Rzeczpospolita
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PFR nie ma pierwszeństwa przed innymi wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Sąd okręgowy oddalił powództwo Polskiego Funduszu Rozwoju o zwrot dotacji wypłaconej przedsiębiorcy w ramach tarczy finansowej. Powody? Wierzytelność była objęta układem, a żądanie zwrotu całej kwoty tylko z powodu uchybienia formalnego stanowiło nadużycie prawa.

Publikacja: 28.07.2026 04:38

Zapadło jedno z pierwszych orzeczeń, które wprost rozstrzyga zderzenie roszczeń PFR o zwrot subwencj

Zapadło jedno z pierwszych orzeczeń, które wprost rozstrzyga zderzenie roszczeń PFR o zwrot subwencji covidowej z prawem restrukturyzacyjnym

Foto: Adobe Stock

Piotr Szymaniak

Świadczenia covidowe wypłacane dla małych i średnich przedsiębiorstw w okresie pandemii pomogły przetrwać na rynku tysiącom podmiotów, które straciły możliwość funkcjonowania w czasie trwania lockdownu.

Istotą Tarczy Finansowej 1.0 było to, że skorzystanie z subwencji udzielanej przez Polski Fundusz Rozwoju odbywało się szybko, przeważnie w ciągu 1-2 dni od złożenia przez przedsiębiorcę wniosku. Nie trzeba było przedstawiać dodatkowych zaświadczeń, dokumentów czy załączników, ponieważ weryfikacja przedsiębiorców była przeprowadzona automatycznie w ograniczonym zakresie za pomocą systemów informatycznych.

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